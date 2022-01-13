Более 300 жителей Петербурга приняли участие в проекте «дворник-шеринг»

В Смольном подвели первые итоги проекта "дворник-шеринг". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более 300 жителей Петербурга опробовали на себе проект «дворник-шеринг». Напомним, Смольный предложил убирать снег на добровольных началах и получать за это деньги только в двух районах, Калининском и Красногвардейском. Проект пока только лишь пилотный, платят «народным» дворникам около 150 рублей в час. Как рассказывают в пресс-службе аппарата вице-губернатора Анатолия Повелия, горожан привлекает свободный график. Но идти к коммунальщикам в штат почти никто не хочет.

- С начала декабря 2021 года с участниками «дворник-шеринга» заключили 36 договоров. Эксперимент реализуется также в Красногвардейском районе, где в качестве помощников работников коммунального хозяйства уже успели поработать более 300 человек, - отметили в Смольном.

Добавим, что от добровольцев обычно ждут помощи в расчистке детских площадок и спортивных объектов, поскольку на тротуарах, дворовых проездах и мусорных площадках работают только штатные сотрудники ЖКС. В «дворник-шеринге» участвуют и пенсионеры, которым не хочется сидеть без дела.

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