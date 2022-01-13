Полиция проверит жалобы студентов СПбГУ на фальсификации во время работы на переписи населения

Полиция проведет проверку из-за жалоб студентов СПбГУ на инциденты во время работы на переписи населения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция проведет проверку по факту жалоб студентов СПбГУ насчет работы на минувшей Всероссийской переписи населения, проходившей с апреля по декабрь 2021 года. Об этом сообщает студсовет вуза в официальной группе во «Вконтакте». Учащиеся проходили практику в рамках переписи и получали за нее деньги.

Вот только на деле без инцидентов не обошлось. В частности, несколько студентов заявили о том, что их заставляли вносить некорректные сведения о проживающих в тех или иных домах. Это якобы происходило в тех случаях, когда переписчику открыли дверь только в очень малом количестве квартир.

- Кроме этого со многими практикантами не заключили договор, заставляли дежурить на участке, угрожали невыплатами. Замректора по безопасности Дмитрий Грязнов направил запрос в правоохранительные органы, полиция проведет проверку, - отмечают в пресс-службе студенческого совета СПбГУ.