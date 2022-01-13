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Происшествия13 января 2022 19:33

Мужчина пострадал при пожаре в трехкомнатной квартире на Танкиста Хрустицкого

Огонь распространился только на 1,5 «квадрата»
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Мужчина пострадал при пожаре в "трешке" в Кировском районе Петербурга.

Мужчина пострадал при пожаре в "трешке" в Кировском районе Петербурга.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мужчина пострадал при пожаре, произошедшем в трехкомнатной квартире дома №32 на улице Танкиста Хрустицкого в Кировском районе Петербурга. Все произошло в 21:45 в четверг, 13 января. На место оперативно выехали спасатели МЧС. Пожар удалось оперативно потушить, за 15 минут. Подробности происшествия уточняются.

- В одной из комнат площадью 8 квадратных метров обгорела обстановка на площади 1,5 «квадрата». В 22:02 пожар ликвидировали. Пострадавшего мужчину госпитализировали в больницу, - передает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что пожар тушили силами 10 спасателей и двух единиц техники. Характер травм жильца квартиры не сообщают.