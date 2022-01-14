В Петербурге умер 100-летний ветеран войны Александр Мозговой

Умер 100-летний ветеран Великой Отечественной войны Александр Мозговой. Фото: пресс-служба администрации Центрального района Петербурга

В Петербурге умер 100-летний ветеран Великой Отечественной войны Александр Мозговой. О скорбной вести сообщили в пресс-службе администрации Центрального района. О причинах смерти пенсионера не сообщается. Герой войны не дожил менее трех месяцев до своего 101-летия.

У ветерана удивительный жизненный путь. Будучи офицером, он отметился в боевых действиях на четырех фронтах, в том числе Ленинградском и Северо-Западном. После войны Александр Иванович стал преподавать в городской военной академии тыла и транспорта. Далее судьба закинула ветерана на Кубу, где он вел занятия в группе министра революционных вооруженных сил Рауля Кастро.

- Александр Иванович был старшим сыном в многодетной семье. Он навсегда останется в памяти многочисленных родных, друзей и всех, кто знал его лично, в том числе жителей Центрального района. Искренне скорбим, - сказали в районной администрации.

«Комсомолка» присоединяется к соболезнованиям в связи с кончиной героя войны.