Футболиста госпитализировали после нокаутирующего попадания мяча в голову на стадионе "Нева" в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Футболиста петербургского «Динамо» госпитализировали с поля после убойного удара мячом, который пришелся прямо в голову молодому игроку. Все произошло поздним вечером в среду, 12 января, на стадионе «Нева» на Малом проспекте В.О. Пострадал 16-летний подросток. Партнеры по полю оперативно сориентировались и поняли, что от нокдауна парню не оправиться. Юному футболисту вызвали скорую помощь.

- Динамовец начал хрипеть, изо рта пошла кровь. К нему прибыли врачи, - сообщил источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

«Комсомолка» связалась с молодым человеком Никитой, который вызвал пострадавшему «скорую». Он оказался игроком футбольной команды одного из городских вузов.

- По нынешнему состоянию игрока, спустя сутки, мне ничего не известно. Но да, потребовалась госпитализация с поля, - коротко отметил молодой человек в разговоре с «КП-Петербург».