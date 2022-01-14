Последние новости в Санкт-Петербурге на 14 января 2022 года: Пересчет оплаты за вывоз мусора и Лия Ахеджакова против негритянки в ремейке «Иронии судьбы»

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 14 января 2022 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 14 января 2022 года. В «Невском экологическом операторе» подтвердили, что горожане могут требовать пересчета оплаты за вывоз мусора в случае, если отходы никто не торопится убирать. Жители Северной столицы продолжают утопать в свалках. Так что жаловаться и требовать снижения оплаты можно в адрес регоператора – необходимо написать заявление, описать проблему и приложить фотографии.

«КП-Петербург» выяснила, как живет отец-одиночка Никита, которого оставила с двумя детьми 20-летняя жена. Оказалось, что вскоре женщина умерла, так и не вернувшись в семью. Молодой отец же справляется самостоятельно и находится без ума от своих сыновей. В самые трудные дни его выручали друзья. О знакомствах с девушками Никита даже и не думает – некогда, сорванцы отнимают много времени.

Лия Ахеджакова проехалась катком по афроамериканке, которая исполнит роль ее героини в американском ремейке «Иронии судьбы». Российская актриса поначалу испугалась новости в разговоре с «КП-Петербург», а потом заявила, что ей наплевать на зарубежную коллегу. Что касается режиссера американского ремейка, то он уверен в правильном кастинге – Фикиле Мктвала сугубо театральная актриса, напоминающая киноделу саму Ахеджакову не только игрой, но и нравом.

Наконец, «Комсомолка» выяснила у экспертов, как выжить на скользких улицах Петербурга – мы спросили об этом у альпинистов и фигуристов. Советы ходить в стиле пингвинчиков присутствуют.