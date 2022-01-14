Петербург пережил самый теплый день с начала зимы

Санкт-Петербург пережил самый тёплый день с начала зимы Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге зафиксирован самый теплый день с начала зимы. 13 января 2022 года установил пока что рекорд для текущего сезона. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Мощное вторжение тёплого атлантического воздуха на северо-запад России, спровоцированное активным североатлантическим циклоном "Эльза", в минувший четверг стало причиной заметного повышения температуры, - отметил синоптик.

Днем в городе температура воздуха максимально поднялась до плюс 3,5 градусов. До этого в лидерах было 16 декабря. В тот день воздух прогрелся до плюс 3,1 градусов.

Однако, возможно все еще впереди. По данным синоптика, до конца первой декады января Северную столицу ждёт ещё несколько оттепелей.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: