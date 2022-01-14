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Общество14 января 2022 4:46

Мокрый снег и похолодание ждут Петербург 14 января

Температурный фон будет постепенно понижаться
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Мокрый снег пройдет в Петербурге 14 января

Мокрый снег пройдет в Петербурге 14 января

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Наступившая резко оттепель в Санкт-Петербурге продолжается. В пятницу, 14 января 2022 года, в городе будет все еще тепло, однако температура воздуха начнет постепенно снижаться. Продет мокрый дождь, а на дорогах снова появится опасный гололед. Об этом рассказал главный специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня за синоптическую ситуацию будет отвечать тыловая, более холодная часть уходящего на восток циклона. Его усилиями ожидается преимущественно облачная погода, пройдут кратковременные осадки в виде мокрого снега и снега, после полудня местами гололедица. Температурный фон будет постепенно понижаться, - рассказал синоптик.

Днем в Петербурге температура ожидается от нуля до плюс 2 градусов, в Ленинградской области от минус 2 до плюс 3 градусов, во второй половине дня слегка подморозит. Ветер сохранится северо-западный, западный 6-11 метров в секунду, порой с сильными порывами.

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