Названы самые популярные товары в Петербурге в 2021 года Фото: Олег ЗОЛОТО

Специалисты назвали товары, которые стали самыми популярными у жителей Санкт-Петербурга в 2021 года. Второй год пандемии стал более стабильным в плане времяпровождения. Многие стали чаще выбирать физическую активность, а другие наоборот укоренились в создании домашнего уюта. Об этом 14 января 2021 года говорится в исследовании сервиса "Авито".

- Чаще всего жители Петербурга искали велосипеды. Запросов оказалось на 43 процента больше, чем годом ранее. Средняя стоимость товара составила 11 тысяч рублей, - говорится в исследовании.

Также горожане переключили свое внимание на кошек и собак. Ими петербуржцы стали интересоваться намного чаще.

Кроме того, вырос спрос на столы и телевизоры. Причем, к последним интерес горожан вырос на 72 процента. А любители соблюдать баланс между работой и отдыхом решили изучить варианты обновления диванов. В 2021 году спрос на “семейное лежбище” увеличился на 22 процента.