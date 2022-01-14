Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 января 2022 5:23

Названы самые популярные товары в Петербурге в 2021 года

Жители города покупали вещи, как для активного вида спорта, так и для отдыха
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Названы самые популярные товары в Петербурге в 2021 года

Названы самые популярные товары в Петербурге в 2021 года

Фото: Олег ЗОЛОТО

Специалисты назвали товары, которые стали самыми популярными у жителей Санкт-Петербурга в 2021 года. Второй год пандемии стал более стабильным в плане времяпровождения. Многие стали чаще выбирать физическую активность, а другие наоборот укоренились в создании домашнего уюта. Об этом 14 января 2021 года говорится в исследовании сервиса "Авито".

- Чаще всего жители Петербурга искали велосипеды. Запросов оказалось на 43 процента больше, чем годом ранее. Средняя стоимость товара составила 11 тысяч рублей, - говорится в исследовании.

Также горожане переключили свое внимание на кошек и собак. Ими петербуржцы стали интересоваться намного чаще.

Кроме того, вырос спрос на столы и телевизоры. Причем, к последним интерес горожан вырос на 72 процента. А любители соблюдать баланс между работой и отдыхом решили изучить варианты обновления диванов. В 2021 году спрос на “семейное лежбище” увеличился на 22 процента.