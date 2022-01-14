Шесть машин столкнулись на Киевском шоссе под Петербургом Фото: СОЦСЕТИ

Под Санкт-Петербургом случилась массовая авария. Утром в пятницу, 14 января 2022 года, на Киевском шоссе столкнулись сразу три машины на скользкой дороге. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

- На Киевском шоссе, после путепровода в Малом Карлино столкнулись три машины. Занято два ряда, - отметили очевидцы.

Однако, как оказалось позже, в том же месте к ДТП присоединились еще три машины. Из-за сильного гололеда автомобилисты не смогли справиться с управлением и столкнулись с уже стоящими на дороге авто.

- Шесть машин и, к сожалению, с летальным исходом один человек, - рассказала одна из свидетельниц.

На данный момент уточняется, что именно произошло на дороге. На месте уже работаю полицейские и спасатели.