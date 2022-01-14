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Происшествия14 января 2022 5:47

Шесть машин столкнулись на Киевском шоссе под Петербургом

Два ряда трассы оказались заняты
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Шесть машин столкнулись на Киевском шоссе под Петербургом

Шесть машин столкнулись на Киевском шоссе под Петербургом

Фото: СОЦСЕТИ

Под Санкт-Петербургом случилась массовая авария. Утром в пятницу, 14 января 2022 года, на Киевском шоссе столкнулись сразу три машины на скользкой дороге. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

- На Киевском шоссе, после путепровода в Малом Карлино столкнулись три машины. Занято два ряда, - отметили очевидцы.

Однако, как оказалось позже, в том же месте к ДТП присоединились еще три машины. Из-за сильного гололеда автомобилисты не смогли справиться с управлением и столкнулись с уже стоящими на дороге авто.

- Шесть машин и, к сожалению, с летальным исходом один человек, - рассказала одна из свидетельниц.

На данный момент уточняется, что именно произошло на дороге. На месте уже работаю полицейские и спасатели.