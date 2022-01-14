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Общество14 января 2022 6:23

Петербург отмечает День устава города

С этим праздником горожан поздравил губернатор Александр Беглов
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Петербург отмечает День устава города

Петербург отмечает День устава города

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге 14 января 2022 года отмечается важный праздник для города - День устава Северной столицы. Сам устав был принят в 1998 году. И это событие стало одним из важнейшим в истории современного города на Неве. С праздником петербуржцев поздравил губернатор Александр Беглов.

- Устав стал фундаментом правовой базы Северной столицы, нашей городской Конституцией. Он основывается на принципах народовластия и главенства закона. В нем определены сферы ответственности всех ветвей власти, приоритеты социально-экономической политики, укрепления гражданского общества, сохранения исторических символов, традиций и уникального культурного наследия, - отметил градоначальник.

Беглов отметил, что благодаря следованию уставу города может эффективно решать задачи даже в сложные времена. Также он пожелал успехов и благополучия горожанам.