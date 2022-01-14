Жителя Петербурга отправили под суд за ограбление ветерана

Петербуржец предстанет перед судом за ограбление ветерана Великой Отечественной войны Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге перед судом предстанет мужчина, который ограбил ветерана Великой Отечественной войны. Причем, сделал он это в День Победы в прошлом году. Об этом 14 января 2022 года рассказали в прокуратуре Северной столицы.

- Прокуратура Василеостровского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении грабежа с применением насилия, - рассказали в ведомстве.

Так, вечером 9 мая 2021 года, находясь на лестничной площадке у входной двери в квартиру потерпевшего, мужчина напал на ветерана, с силой сорвал с его шеи золотую цепочку с золотым крестиком и браслетом, после чего скрылся.

Прокуратура направила уголовное дело для рассмотрения по существу в Василеостровский районный суд. Виновному грозит до семи лет лишения свободы.