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Происшествия14 января 2022 6:51

Пожар произошел в трехкомнатной квартире в Петербурге

Огонь отхватил гардеробную
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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На юге Петербурга произошел пожар в жилой квартире

На юге Петербурга произошел пожар в жилой квартире

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге произошел пожар. В девятом часу утра 14 января 2022 года на пульт экстренной службы поступило сообщение о том, что началось возгорание в квартире дома 90 по улице Ленсовета в Московском районе города. На место немедленно выехали сотрудники МЧС города.

- По указанному адресу находилась трехкомнатная квартира, в которой и произошел пожар. Огонь загорелся в гардеробной размером 12 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

Всего. огонь успел охватить и уничтожить обстановку на площади 5 квадратных метров. Прибывшие на место спасатели за 15 минут смогли справиться с огнем.

Сведения о пострадавших не поступали. Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания.