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Происшествия14 января 2022 6:56

В Петербурге задержали извращенца, который пытался стащить колготки с ребенка на детской площадке

Девочка ждала маму возле школы, когда на нее напал неизвестный
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
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Сейчас мужчина находится в следственном изоляторе

Сейчас мужчина находится в следственном изоляторе

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

13 января в полицию Петербурга обратилась 50-летняя женщина. Она рассказала, что днем к ее 14-летней дочери пристал неизвестный мужчина.

- Девочка была на детской площадке около школы - ждала свою маму. Неожиданно она почувствовала, как кто-то схватил ее за предплечье и шею. Девочка подумала, что это кто-то из ее друзей. Но это оказался незнакомый мужчина, который быстро повалил ее на снег, - сообщил источник "КП-Петербург".

Пока школьница сидела на снегу, мужчина начал поднимать ей юбку и стягивать колготки. Ребенку повезло, рядом оказались другие женщины, которые начали кричать. Одним из свидетелей нападения стал и молодой человек, который оттолкнул мужчину от девочки.

После неудачи извращенец скрылся, но полиция быстро его отыскала. Им оказался 57-летний неработающий житель Петербурга. Сейчас он находится в следственном изоляторе.