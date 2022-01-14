В Петербурге задержали извращенца, который пытался стащить колготки с ребенка на детской площадке

Сейчас мужчина находится в следственном изоляторе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

13 января в полицию Петербурга обратилась 50-летняя женщина. Она рассказала, что днем к ее 14-летней дочери пристал неизвестный мужчина.

- Девочка была на детской площадке около школы - ждала свою маму. Неожиданно она почувствовала, как кто-то схватил ее за предплечье и шею. Девочка подумала, что это кто-то из ее друзей. Но это оказался незнакомый мужчина, который быстро повалил ее на снег, - сообщил источник "КП-Петербург".

Пока школьница сидела на снегу, мужчина начал поднимать ей юбку и стягивать колготки. Ребенку повезло, рядом оказались другие женщины, которые начали кричать. Одним из свидетелей нападения стал и молодой человек, который оттолкнул мужчину от девочки.

После неудачи извращенец скрылся, но полиция быстро его отыскала. Им оказался 57-летний неработающий житель Петербурга. Сейчас он находится в следственном изоляторе.