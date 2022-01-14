Уголовное дело возбудили после пожара с тремя трупами в Курортном районе Петербурга

Уголовное дело возбудили после пожара с тремя трупами в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге на месте пожара в частном доме, расположенном в городе Зеленогорск Курортного района, нашли три трупа. Пожар случился в ночь на 13 января 2022 года в доме 15 по Загородной улице. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- Установлено, что после тушения пожара в одноэтажном деревянном доме были обнаружены три обгоревших трупа, проживавших в нём собственников: 63-летней женщины и 62-летнего мужчины. Также там было тело еще одного неизвестного мужчины, - рассказал источник.

Неизвестный был одет в черную куртку и черные брюки. Сейчас полиция пытается установить его личность.

Трупы направлены в морг для установления причины смерти. Также следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.