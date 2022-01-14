В Ленобласти 2-летняя девочка попала в реанимацию после утопления в домашнем бассейне

Приехавшие медики забрали ребенка в тяжелом состояние с диагнозом воспалением легким в результате утопления Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вечером 13 января в службу спасения поступило анонимное сообщение из деревни Сярьги Всеволожского района Ленинградской области. Мужской голос сообщил, что в бассейн упал 2-летний ребенок, которого сейчас пытаются реанимировать. по адресу была направлена скорая помощь.

- Выяснилось, что звонил 63-летний пенсионер - дедушка девочки. С его слов, вечером маленькая внучка сама спустилась в цокольный этаж дома, где находится бассейн и упала в него, - сообщил источник "КП-Петербург".

До приезда скорой родные пытались самостоятельно реанимировать малышку, так как девочка задыхалась. Приехавшие медики забрали ребенка в тяжелом состояние с диагнозом воспалением легким в результате утопления. Сейчас малышка находится в реанимации.