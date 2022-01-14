Уроки доброты пройдут в школах Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области в школах собираются провести уроки доброты. Начнутся они с Тосненского района, где недавно случился инцидент между школьниками и девочкой-сиротой. Об этом 14 января 2022 года рассказали в администрации 47-го региона.

- Мы не можем равнодушно проходить мимо проявлений детской жестокости, грубости, – заявила Вероника Реброва, председатель комитета по образованию. – Безусловно, один урок не решит все воспитательные задачи, но пусть это будет моментом осмысления, стартом для последующих добрых инициатив и действий.

Уроки доброты будут проходить с помощью психологов. Также школам раздадут методическую базу для проведениях таких занятий.

Напомним, что сразу после зимних каникул в городе Никольское толпа школьников избила 13-летнюю девочку. Они повалили ее на землю и били, пока их не остановили взрослые.