Вора-домушника задержали в Ленинградской области

Полиция задержала «домушника», который обворовывал в частные дома в Ленобласти Фото: принтскрин видео.

В Ленинградской области полиция задержала вора-домушника, который обворовывал частные дома в деревне. Так, вечером 8 января 2022 года сотрудники патрульно-постовой службы полиции Всеволожского района в деревне Порошкино на Владимирской улице задержали подозрительного мужчину.

- Задержанным оказался неоднократно судимый 25-летний житель деревни Кузьмолово. При себе у него было с собой две бутылки коллекционного коньяка и ювелирные украшения, которые явно принадлежали не ему. Также у него были с собой квитанции из ломбардов, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Выяснилось, что мужчина причастен к четырем кражам из частных домов в деревни Порошкино, совершенных с декабря прошлого года. Коньяк и драгоценности, которые у него были с собой - краденное из частного дома на Балтийской улице. Общая сумма ущерба составила более 3 миллионов рублей.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела. Сейчас он находится под арестом.