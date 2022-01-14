Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия14 января 2022 7:48

Житель Петербурга опознал напавшего на него год назад мужчину, увидев его в телевизоре

Подозреваемого он заметил в выпуске новостей
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мужчина написал заявление в полицию еще год назад, но обидчика не нашли

Мужчина написал заявление в полицию еще год назад, но обидчика не нашли

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В полицию Петербурга обратился мужчина, который неожиданно увидел и опознал по телевизору своего обидчика. Его он заметил в одном из выпусков новостей.

- Около года назад заявитель гулял с собакой, когда ему на встречу вышла пара с ребенком со своей собакой. Второе животное кинулось в сторону мужчины, тогда он достал из кармана газовый баллончик и брызнул в чужую собаку, - сообщил источник "КП-Петербург".

На этом конфликт не закончился. Хозяин "облитой" собаки, по словам заявителя, направил на него пистолет. После этого мужчина написал заявление в полицию, но обидчика не нашли. Теперь он опознал его в выпуске новостей, возможно, это откроет новый виток в расследовании.