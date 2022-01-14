Житель Петербурга опознал напавшего на него год назад мужчину, увидев его в телевизоре

Мужчина написал заявление в полицию еще год назад, но обидчика не нашли Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В полицию Петербурга обратился мужчина, который неожиданно увидел и опознал по телевизору своего обидчика. Его он заметил в одном из выпусков новостей.

- Около года назад заявитель гулял с собакой, когда ему на встречу вышла пара с ребенком со своей собакой. Второе животное кинулось в сторону мужчины, тогда он достал из кармана газовый баллончик и брызнул в чужую собаку, - сообщил источник "КП-Петербург".

На этом конфликт не закончился. Хозяин "облитой" собаки, по словам заявителя, направил на него пистолет. После этого мужчина написал заявление в полицию, но обидчика не нашли. Теперь он опознал его в выпуске новостей, возможно, это откроет новый виток в расследовании.