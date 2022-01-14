Полиция проводит проверку смертельного ДТП на Киевском шоссе в Петербурге

Проводится проверка по факту смертельного ДТП на Киевском шоссе Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция начала проверку по факту смертельного ДТП, которое произошло на Киевском шоссе. Около 6 часов утра 14 января 2022 года в Пушкинском районе произошла авария. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В стоящий автомобиль «УАЗ Патриот» врезался автомобиль «Шкода Октавия», под управлением 36-летнего мужчины, - рассказали в полиции.

Спустя несколько минут из "Шкоды" с пассажирского места попыталась выйти 59-летняя женщина, однако ее сбил проезжавший автомобиль «Ниссан Кашкай». От удара она скончалась на месте от полученных травм.

Что касается водителя "Шкоды", то он госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас на месте аварии работают сотрудники ДПС.