Умерла Жанна Ким, концертмейстер консерватории Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге умерла Жанна Ким, концертмейстер Санкт—Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова. Она ушла из жизни в возрасте 83 лет 12 января 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе консерватории.

- С глубочайшим прискорбием сообщаем, что 12 января на 84-м году жизни скончалась концертмейстер Жанна Яковлевна Ким, - рассказали в консерватории.

О причинах смерти в консерватории не сообщают. Известно, что прощание с музыкантом состоится на следующей неделе, в воскресенье 23 января в в морге больницы Святого Георгия.

Напомним, что 24 декабря на 96-м году жизни умер Владимир Татосов, актер из «Шерлока Холмса» и «Бандитского Петербурга».