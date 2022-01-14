Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 января 2022 8:24

Умерла Жанна Ким, концертмейстер консерватории Петербурга

На 84-м году жизни умерла Жанна Ким, об этом сообщили в консерватории Римского-Корсакова
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Умерла Жанна Ким, концертмейстер консерватории Петербурга

Умерла Жанна Ким, концертмейстер консерватории Петербурга

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге умерла Жанна Ким, концертмейстер Санкт—Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова. Она ушла из жизни в возрасте 83 лет 12 января 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе консерватории.

- С глубочайшим прискорбием сообщаем, что 12 января на 84-м году жизни скончалась концертмейстер Жанна Яковлевна Ким, - рассказали в консерватории.

О причинах смерти в консерватории не сообщают. Известно, что прощание с музыкантом состоится на следующей неделе, в воскресенье 23 января в в морге больницы Святого Георгия.

Напомним, что 24 декабря на 96-м году жизни умер Владимир Татосов, актер из «Шерлока Холмса» и «Бандитского Петербурга».