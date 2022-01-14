Купели для крещенских купаний готовят в Петербурге

В Петербурге готовят безопасные купели для крещенских купаний Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге началась подготовка к православному празднику Крещение. Специально для этого в городе организуют порядка двадцати купелей. На данный момент известно, что иордани появятся в девяти районах Северной столицы. Об этом 14 января 2022 года рассказали в Смольном.

- Сейчас идет подготовка и оборудование мест для крещенских купаний и проверка их специалистами. Планируется завершить эту работу к 17 января. Только после того, как спасатели подтвердят безопасность каждого места, будет опубликован общий официальный список мест для крещенского омовения, - рассказали в городской администрации.

Запланировано, что купели разместятся в Василеостровском, Выборгском, Колпинском, Красносельском, Кронштадтском, Курортном, Петроградском, Петродворцовом и Пушкинском районах.

Горожанам напомнили, что окунаться можно только в специально подготовленных для этого местах. Также при омовении надо не забывать о социальной дистанции.