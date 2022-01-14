Владельцем одного из "Мерседесов", попавших в ДТП с тремя погибшими, оказался дворник

Авария произошла днем 13 января. Фото: "Мегаполис" / СОЦСЕТИ

Днем 13 января в Бокситогорском районе Ленобласти на трассе "Кола" произошла страшная авария с участием двух "Мерседесов". Один из водителей при обгоне выехал на встречную полосу, где и столкнулся с автомобилем, движущимся в обратном направлении. В результате, погибли три человека.

- В одной из машин находились жители Ярославской области, выжил среди них только один пассажир. Люди из второй машины были госпитализированы с легкими и средними повреждениями, - сообщил источник "КП-Петербург".

Все погибшие были в том автомобиле, который выехал на встречную полосу. Общая стоимость столкнувшихся "Мерседесов" - примерно 10 миллионов рублей. Кем работал погибший владелец машины - пока неизвестно, но второй оказался петербургским дворником.