Резкий скачок заболеваемости коронавирусом до 2,7 тысяч человек в сутки произошел в Петербурге

Резкий рост заражений коронавирусом произошел в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге произошел резкий скачок заболеваемости коронавирусом. Лишь за сутки прирост вырос почти на 50 процентов. По данным оперативного штаба по COVID-19 на 14 января 2022 года в Северной столице инфекцию выявили еще у 2,7 тысяч человек.

- В Петербурге за сутки заболели еще 2708 жителей города, хотя днем ранее показатель был 1,8 тысяча человек. Рост составил 47,3 процентов, - рассказали в оперативном штабе.

Подобные показатели по заболеваемости в городе последний раз были в середине ноября прошлого года. Также выздоровели 2874 человека, а умерли 61.

Последние данные по ковиду / Фото: Яндекс

Всего за время пандемии в Северной столице было зарегистрировано 873 234 случаев заражения коронавирусом, из них смогли выздороветь 819 567 человек, еще 28 872 скончались после болезни.