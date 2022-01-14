В Приморском районе Петербурга появилось современное освещение

В Приморском районе завершена модернизация освещения Камышовой улицы Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в Приморском районе завершилась модернизация освещения на Камышовой улице. Теперь у местных жителей будет современное освещение, так как на протяжении всей улицы установлено 329 светодиодных фонарей. Об этом 14 января 2022 года рассказали в Смольном.

- В Петербурге поэтапно реализуется программа модернизации наружного освещения — это важная часть большой работы по созданию комфортной городской среды. От этого зависит безопасность водителей и пешеходов, стабильная работа общественного транспорта, - подчеркнул губернатор Александр Беглов.

Также 15 пешеходных переходов обозначены контрастным светом. Благодаря этому водители и пешеходы будут хорошо видеть знаки и друг друга. Кроме того, новые светильники почти в два раза снизили потребление электроэнергии.