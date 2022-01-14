Более 350 человек с коронавирусом госпитализированы в Петербурге за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Несмотря на огромный скачок заражаемости коронавирусом в Санкт-Петербурге за последние сутки, роста госпитализаций пока не наблюдается. По данным Смольного на 14 января 2022 года за минувшие сутки в больницах оказались более 350 человек, примерно столько же покинули больничные койки.

- За сутки в Петербурге были госпитализированы 358 человек, еще 356 были выписаны, - рассказали в городской администрации.

Число тяжело больных пациентов, которые находятся в реанимациях за сутки уменьшилось до 576 человек. Еще 334 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Сейчас в Петербурге развернуто 8 тысяч коек в 18 больницах, оборудованных для лечения инфицированных. На данный момент заняты более 5,5 тысяч мест.

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