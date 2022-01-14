Травматология НИИ Джанелидзе работает с перегрузкой и принимает по 50 человек в день

Количество травм от падения зимой растет в полтора раза. Фото: Олег ЗОЛОТО

Травматологи НИИ скорой помощи имени Джанелидзе рассказали о ситуации, которая сложилась у них в отделении нынешней зимой. По словам врачей, сейчас они работают с повышенной нагрузкой, принимая по 50 человек в день.

- Травматологических пациентов зимой поступает существенно больше. Два отделения работают с перегрузом где-то в 1,5 раза, - приводит слова директора НИИ Джанелидзе Вадима Мануковского телеканал «Санкт-Петербург».

По словам медиков, никакой «истерии» у них по поводу нагрузки нет, ситуация привычная. Отдельно пострадавших от сосулек здесь не считают, но характер проводимых зимой в институте операций, чаще всего травматологического профиля. То есть переломы и прочее, связанное с падением на льду.

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