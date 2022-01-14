Питьевая вода в Петербурге на 97% соответствует гигиеническим нормам Фото: Олег ЗОЛОТО

В минувшем декабре сотрудники управления Роспотребнадзора провели в Санкт-Петербурге проверку санитарно-эпидемиологической обстановки. Специалисты проверили качество питьевой воды, воздуха, а также измерили уровень радиации. Об этом в ведомстве рассказали 14 января 2022 года.

- Для оценки качества питьевой воды систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения выполнены исследования 21 пробы на паразитов, по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. Качество воды соответствует требованиям, - рассказали в ведомстве.

Также были взяты пробы питьевой воды в распределительной водопроводной сети. 97,2% проб соответствовали гигиеническим нормативам.

Специалисты взяли на исследование пробы атмосферного воздуха. И тут превышений опасных показателей нет. Также проведены радиологические изменения. Превышений допустимых уровней не установлено, что свидетельствует о безопасном уровне воздействия