В Петербурге два мигранта избили и ограбили трансгендера, предложившего им интим

В Петербурге осудили мигрантов, побивших трансгендера. Фото: Олег ЗОЛОТО

Приморский районный суд Петербурга вынес приговор в отношении двух мигрантов, которые избили и ограбили местного жителя у него в квартире. Гости обиделись на то, что шли на встречу с симпатичной девушкой, а из встретил трансгендер, предложивший заняться сексом.

- Подсудимые пояснили, что цели хищения имущества у них не было. 28.02.2021 один из них в соцсетях познакомился с девушкой по имени Милана. Та пригласила его с другом к себе в гости для общения, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По приезду «Милана» встретила гостей в женской одежде. Но одного из мужчин насторожил грубый голос «дамы» и выбритые щеки. Гости возмутились, тогда хозяин рассказал им, что он – трансгендер. На вопрос «кто это такие» гости получили ответ: «наполовину мужчина, наполовину – женщина».

Катализатором нападения стало предложение хозяина заняться сексом. Этого гости не стерпели и надавали «Милане» по лицу. А заодно прихватили деньги и ноутбук, который потом перепродали.

Позднее обоих задержала полиция, найдя мужчин по переписке с потерпевшим в соцсетях. Суд дал каждому по два года колонии.