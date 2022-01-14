Фестиваль чемпионов УЕФА пройдет на Дворцовой площади

Дворцовую площадь задействуют на финале Лиги чемпионов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов на «Газпром арене» 28 мая 2022 года. Это будет не единственная площадка в городе, где пройдут мероприятия, связанные с решающим матчем главного Еврокубка. Об этом рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в пятницу, 14 января, на пресс-конференции.

- Финал Лиги чемпионов - это знаковое и уникальное событие не только для города, но и для всего мира. Будет задействована вся городская инфраструктура. На Дворцовой площади пройдет Фестиваль чемпионов. Пока не знаем до конца, как он будет выглядеть, но с коллегами из УЕФА уже обсуждаем, - отметил Борис Пиотровский. - Парк 300-летия и площадка у СК «Юбилейный» станут местом сбора болельщиков.

Ранее вице-губернатор отмечал, что на мероприятия, связанные с финалом Лиги чемпионов, выделено порядка 288 млн рублей из бюджета Санкт- Петербурга.