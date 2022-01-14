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Происшествия14 января 2022 11:18

Перевернувшийся грузовик создал пробку на Типанова в Петербурге

Автомобиль занял две полосы движения на дороге
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Перевернувшийя грузовик чоздал пробку в Петербурге

Перевернувшийя грузовик чоздал пробку в Петербурге

Фото: СОЦСЕТИ

На улице Типанова в Санкт-Петербурге пробка. Днем в пятницу, 14 января 2022 года, на дороге завалился на бок грузовик, почти полностью перекрыв все движение. Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы.

- Завалился грузовичок на Типанова перед Витебским. Занято две полосы из трёх, - рассказали автомобилисты, стоящие в пробке.

По какой причине грузовик завалился, официально не сообщается. По словам очевидцев, у автомобиля во время движения отвалилось колесо, из-за чего его начало кренить на бок и грузовик в итоге упал.

На данный момент на улице Типанова жесткая пробка от проспекта Космонавтов в сторону Витебского проспекта. Машинам практически не проехать, поэтому автомобилистам рекомендуется выбирать другие обходы, чтобы не встрять в пробке.