Названы самые популярные новогодние направления среди петербуржцев

Несмотря на пандемию, петербуржцы продолжают путешествовать. Фото: Олег ЗОЛОТО

Не все россияне ограничивают свой зимний отпуск январскими выходными. Десяти законных дней каникул многим оказывается недостаточным, поэтому они продлевают удовольствие. Кто - на неделю, а кто и на две. Куда в этом году летали петербуржцы на новогодние праздники и сколько времени там провели - узнали аналитики сервиса Яндекс.Путешествия.

Проанализировав данные по поиску и бронированию авиабилетов и отелей, оказалось, что 63% поездок жителей Петербурга и Ленобласти оказались длиннее 10-дневных каникул.

- К ним они добавляли несколько дней отпуска в декабре или январе, а иногда в том и другом месяце сразу, - отметили аналитики. - В среднем на конец 2021 года пришлось пять дней поездки, а на январь - два.

В среднем петербуржцы продлевали себе каникулы до двух недель. Впрочем, также было и год назад.

- Чаще всего пользователи сервиса уезжали на две недели в Турцию, Египет, Эмираты, Казахстан и Болгарию, - добавляют специалисты Я.Путшествия. - Самыми популярными заграничными направлениями стали Стамбул, Бишкек, Дубай, София и Анталья, а российскими - Красноярск, Оренбург, Мурманск, Тюмень и Анапа.