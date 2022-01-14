Новое здание следственного отдела СК открыли в Московском районе Петербурга

Новое здание СК открыли в Московском районе. Фото: gov.spb.ru

Новое здание получил следственный отдел СК России по Московскому району Петербурга. Следователи переехали в помещение на Краснопутиловской улице, которое было отремонтировано на деньги города. О событии сообщает пресс-служба Смольного.

- Город выделил средства, подобрал помещение. Деньги на ремонт этого здания были использованы эффективно, учитывая, в каком состоянии оно находилось, - заявил губернатор Александр Беглов, приехавший на открытие.

Всего на работы из городского бюджета потрачено 75 миллионов рублей. По словам руководства петербургского управления Следкома, за 11 лет все 18 районных получили от города новые помещения для комфортной работы.