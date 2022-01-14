Купели на Крещение появятся в девяти районах Петербурга

Около 20 купелей появится на Крещение в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге в девяти районах города появятся купели для крещенских купаний. В этот раз иордани разместят в Василеостровском, Выборгском, Колпинском, Красносельском, Кронштадтском, Курортном, Петроградском, Петродворцовом и Пушкинском районах города. Об этом 14 января 2022 года рассказали в городской администрации.

- Сейчас идет подготовка и оборудование мест для крещенских купаний и проверка их специалистами. Планируется завершить эту работу к 17 января, - пояснили в Смольном.

Всего в канун православного праздника Крещение в городе организуют порядка 20 купелей. После того, как спасатели проверят каждое место, появится официальный список точек для крещенского омовения.

В Смольном напомнили, что окунаться можно только в специально отведенных для этого местах, под присмотром врачей и спасателей.