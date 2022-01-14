Две новых станции метро могут открыть в Петербурге раньше срока

"Казаковскую" и "Путиловскую" могут открыть раньше срока. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Две новых станции петербургского метрополитена - «Казаковскую» («Юго-Западная») и «Путиловскую» могут открыть раньше намеченного срока, уже в конце 2023 года. Об этом заявил замглавы Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Михаил Самборский.

- Мы ставим перед собой амбициозную задачу - открыть станции в конце 2023 года – начале 2024 года, - приводит слова чиновника сайт spbdnevnik.ru.

По данным КРТИ, уже готовы архитектурные проекты вестибюлей этих двух станций, которые станут первыми на новой, шестой линии подземки. На карте метро ее обозначат коричневым цветом.

Напомним, что ранее сроком сдачи «Казаковской» и «Путиловской» стоял 2024 год. В январе метростроители завершили проходку перегонного тоннеля первого пути между станциями. Кроме того, в 2022 году начнется строительство тоннеля продолжения шестой линии к будущей станции «Брестская».