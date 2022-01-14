Беглов поздравил с юбилеем генерала-майора авиации Василия Волобуева

Александр Беглов поздравил с юбилеем Василия Волобуева / Фото: ЗакС

В пятницу, 14 января 2022 года, председатель Совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Василий Волобуев отмечает 80-летний юбилей. В этим событием генерала-майора авиации поздравил губернатор города Александр Беглов.

- Ваш боевой характер и активная жизненная позиция – пример для многих поколений. Мы учимся у Вас отстаивать историческую правду о подвигах нашего народа, о войне, о блокаде, нести ответственность за настоящее и будущее нашей страны, - отметил градоначальник.

Василий Тихонович уже много лет развивает ветеранское движение, помогает улучшать социальное и медицинское обслуживание пожилых людей. Совет, который возглавляет Василий Волобуев, поддерживает эффективные связи с представителями социально ответственного бизнеса, что позволяет многим ветеранам и представителям старшего поколения получать дополнительную поддержку.