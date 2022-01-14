Выставка в честь Павла I открылась в Гатчинском дворце

Выставка в честь императора Павла I открылась в Гатчинском дворце / Фото: Гатчинский дворец

В Гатчинском дворце под Санкт-Петербургом начала работать выставка "Память рода", посвященная году Павла I. Об этом 14 января 2022 года рассказали в пресс-службе музея.

- Это последняя в цикле выставок одного экспоната, приуроченных к Году Павла I. Посетители увидят портрет Петра III, отца Павла Петровича, а также узнают, чем запомнилось его недолгое правление, - рассказали в Гатчинском дворце.

Выставка расположена на первом этаже дворца. На ней представлен потрет императора, написанный в 1742 году придворным живописцем Елизаветы Петровны, Георгом Кристофом Гроотом. На нем Петр Федорович изображен еще до вступления на престол.

Выставка будет доступна до 5 марта 2022 года. Посетить ее можно по обычному входному билету в музей.