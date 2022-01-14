Более 220 мероприятий пройдет в Санкт-Петербурге к 350-летию со дня рождения Петра Великого

Большую праздничную программу запланировали в Петербурге в честь 350-летия со дня рождения Петра Великого. Фото: Артем КИЛЬКИН

В 2022 году Санкт-Петербург празднует 350-летие со дня рождения Петра Великого. Более 220 мероприятий, приуроченных к этой дате, ожидает петербуржцев и гостей города. Об этом рассказал журналистам в пятницу, 14 января, вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

- Федеральный план насчитывает 20 мероприятий в Петербурге, региональный план - более 200 мероприятий, - отметил Борис Пиотровский. – Значимая дата будет сопровождать все крупные городские праздники, такие как «Алые паруса», День Военно-морского флота, День города, «Ночь музеев».

Центральный день празднования – 9 июня, день рождения Петра I. Запланировано большое количество выставок и театральных постановок.

Также пройдет масштабная выставка «30 картин из жизни Петра Великого» на Марсовом поле, мировая премьера мюзикла «Петр Первый» в театре Музкомедии, тематические выставки на Ленфильме и многое другое.