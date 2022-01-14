Суд наказал зал «Аврора Холл» за концерт Васи Обломова

За концерт Васи Обломова петербургскую площадку наказали штрафом. Фото: Олег ЗОЛОТО

Выборгский районный суд Петербурга привлек к ответственности концертный зал «Аврора Холл» за концерт Васи Обломова, прошедшего в октябре 2021 года. В нарушение карантинных правил, на мероприятие пришло более 50 человек, что необходимо было согласовывать с Комитетом по культуре.

- В концертном зале Aurora Concert Hall зафиксирован факт выступления исполнителя Вася Обломов с численностью зрителей 162 человека без согласования с Комитетом, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

За это организации грозил крупный штраф или приостановка деятельности на срок до 90 суток, но суд оказался милостлив и выписал организаторам мероприятия лишь 50 тысяч рублей штрафа.