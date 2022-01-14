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Общество14 января 2022 12:26

Прокуратура потребовала освободить берег Малой Невки от незаконных заборов

Ограждение появилось на территории Лопухинского сада Петербурга
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Прокуратура потребовала освободить берег Малой Невки в Лопухинском саду от незаконных заборов / Фото: Прокуратура

Прокуратура потребовала освободить берег Малой Невки в Лопухинском саду от незаконных заборов / Фото: Прокуратура

В Санкт-Петербурге природоохранная прокуратура потребовала освободить берег реки Малая Невка от незаконных заборов. В ходе проверки специалисты заметили, что на береговой полосе в Лопухинском саду Петроградского района появились ограждения, которе мешают людям гулять. Об этом в ведомстве рассказали 14 января 2022 года.

- Установлено, что на земельном участке у дома 11а по улице Академика Павлова, расположенном в Лопухинском саду Петроградского района, в урез воды размещено ограждение, препятствующее свободному доступу неопределенного круга лиц к береговой полосе реки Малой Невки, являющейся территорией общего пользования, - рассказали в прокуратуре.

Сам земельный участок принадлежит Петербурге, а арендует его ООО «НИС. Жилищное строительство».

Прокуратура потребовала устранить нарушение в ближайшее время.