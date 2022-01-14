Смольный потратит более миллиарда рублей на создание пришкольных стадионов в Петербурге

На создание школьных стадионов в Северной столице выделят более миллиарда рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Смольный увеличил финансирование на создание спортивных площадок в Санкт-Петербурге на 2022 год. Об этом рассказал вице-губернатор города Борис Пиотровский.

- В Санкт-Петербурге увеличиваются бюджеты на строительство внутридворовых спортивных площадок. На 2022 год выделено 300 миллионов рублей. А на создание пришкольных стадионов - более одного миллиарда рублей, – заявил Борис Пиотровский.

В 2022 году, по словам вице-губернатора, в Северной столице откроются три многофункциональных спортивных комплекса. Они будут располагаться в Колпино, Петродворце и на Московском шоссе. Еще два похожих объекта находятся в процессе строительства.

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