На реставрацию Пискаревского кладбища в Петербурге выделили 30 млн рублей

На сохранение Пискаревского кладбища в Петербурге выделили 30 млн рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге собираются привести в порядок Пискаревское мемориальное кладбище. В планах провести ремонт, реставрацию, а также восстановить ландшафт. Сейчас кладбище ищет подрядчика с помощью портала госзакупок, который займется всей этой работой. Заявки принимаются до 28 января 2022 года.

- Требуется выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения Пискаревское мемориальное кладбище, - говорится в заявке.

Подрядчику предстоит провести текущий ремонт братских могил, включая планировку газонов, части гранитного мощения, реставрацию памятных плит, текстов и графических изображений. Также специалисты должны будут заняться сохранением ландшафтной архитектуры: покосу газонных трав, валке деревьев, дроблению пней, вырезке суши, стрижки живой изгороди и формовке крон деревьев. На все выделено более 30 миллионов рублей.