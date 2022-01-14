Сильный ветер и мокрый снег накроют Ленобласти 15 января

МЧС предупредило о сильном ветре и мокром снеге в Ленобласти 15 января Фото: Олег ЗОЛОТО

Выходные в Ленинградской области начнутся с плохой погоды. В МЧС региона предупредили о том, что в субботу, 15 января 2022 года, в области ожидается сильный ветер, а также мокрый снег. Температура воздуха в течение дня будет колебаться между "плюсом" и "минусом".

- 15 января в Ленобласти будет преимущественно облачная погода. В большинстве районов небольшой, ночью и в начале дня местами умеренный снег, мокрый снег, - рассказали в региональной пресс-службе МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ветер ожидается северо-западный до 7-12 метров в секунду, ночью местами порывы до 15 метров в секунду.

Температура воздуха в течение суток будет меняться, но не сильно, в пределах плюс 1, минус 4 градусов. А уже ночью подморозит до минус 5-10 градусов, в некоторых районов до 13 градусов мороза. Днем в воскресенье - от нуля до минус 5 градусов.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: