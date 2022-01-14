Две сотни рыбаков сняли с тающего льда в Петербурге

В Петербурге с тающего льда прогнали две сотни рыбаков и парочку подростков Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге несмотря на оттепель, рыбаки продолжают оккупировать лед, чтобы заняться любимым делом. Однако в такую погоду это может быть опасно. Плюс ко всему, в городе действует запрет выхода на лед. Тем не менее, спасатели и полицейские лишь за один день 13 января 2022 года согнали со льда около двух сотен нарушителей.

- Больше десятка рыбаков прогнали с замерзшей воды неподалеку от пассажирского порта в Василеостровском районе. Еще больше сотни человек окружили остров Котлин в Кронштадтском районе, - пишет "Мойка78".

Еще рыбаки были замечены на Дудергофском канале, реке Красненькой и многих других местах.

Также на лед канала набережной Лейтенанта Шмидта вышли двое подростков. Их на берег вывели сотрудники полиции.

Напомним, что штраф за выход на лед составляет 5 тысяч рублей.