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Авто14 января 2022 14:01

Движение по Выборгской набережной ограничат на девять месяцев

Здесь будут прокладывать инженерные сети
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Проезд по Выборгской набережной ограничат на девять месяцев.

Проезд по Выборгской набережной ограничат на девять месяцев.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Почти на девять месяцев (без одного дня) будет ограничено движение транспорта по Выборгской набережной. Место, и без того стоящее в постоянных пробках, грозит стать вовсе непроездным. Причиной кошмаров водителей станут работы по прокладке сетей.

- С 15 января по 14 октября в связи с производством работ по реконструкции инженерных сетей ограничивается движение транспорта по Выборгской набережной от улицы Фокина до Малого Сампсониевского проспекта, - сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

Отметим, что именно здесь сносят бизнес-центр «Сампсониевский», на месте которого появится новый жилой комплекс.

Кроме того, с 15 января и по 30 сентября будет закрыт проезд по площади Академика Лихачева от Мытнинской набережной до Биржевого моста, который находится на капитальном ремонте и в настоящий момент полностью перекрыт.