Проходку тоннелей к метро «Брестская» начнут уже в феврале, но саму станцию придется ждать 10 лет

Тоннель к "Брестской" начнут строить в феврале. Фото: "МССС"

Проходка тоннелей к будущей станции «Брестская» начнется уже в ближайшее время, а точнее – в феврале. Об этом заявил руководитель проекта «Метростроя Северной столицы» Алексей Гуслинский.

- Щиту еще надо пройти 850 метров до конца тоннеля «Путиловская» - «Казаковская», а потом начнется проходка в сторону «Брестской», - заявил Гуслинский.

На завершение работ на нынешнем участке и подготовке проходческого щита к следующему этапу понадобится около 1,5 месяцев. После чего начнется движение по продолжению Красносельско-Калининской линии метро в сторону Сосновой поляны.

Напомним, что станция будет располагаться на Брестском бульваре, с выходами на Ленинский проспект и проспект Маршала Захарова. Но по нынешним планам, ее открытие намечено лишь на 2032 год.