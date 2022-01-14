Комитет по транспорту не будет отменять штрафы за паковку из-за заснеженных улиц в Петербурге

Отсутствие мест для парковки не освобождает от ответственности. Фото: Петр КИБЕР

В Комитете по транспорту Петербурга ответили на вопрос водителей, которых беспокоят штрафы за нарушение правил парковки. Из-за заснеженности улиц, им некуда переставить машину из-под знаков с повременным запретом стоянки. Увы, но отсутствие места для парковки не является оправданием.

- Правилами дорожного движения не предусмотрено в качестве обстоятельства, исключающего привлечение к административной ответственности за нарушение правил остановки и стоянки, отсутствие мест для парковки автомобилей, - говорится в ответе пресс-службы Комитета на запрос «КП-Петербург».

По словам чиновников, мест может не быть не только из-за снегопада, но также в другое время года по причине массовых мероприятий, например. Исключения будут поблажкой нарушителям.

При этом, при вынесении решения о наказании – штраф в три тысячи рублей – в Комитете готовы рассматривать заснеженность мест для парковки в качестве смягчающего обстоятельства.

- В том числе, будут рассмотрены и обстоятельства, связанные с обильными снегопадами, если они будут заявлены при рассмотрении дела, - говорится в ответе.

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