30% свободных коек осталось в стационарах Петербурга

В стационарах свободна треть коек.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Около трети инфекционных коек свободны в Петербурге. Об этом на совещании с участием вице-премьера правительства России Татьяны Голиковой рассказал губернатор Александр Беглов. При этом неделю назад, показатель превышал 50%.
- В настоящий момент помощь больным с COVID-19 и пневмониями оказывают 15 городских и три федеральных стационара, развернуто более 8000 инфекционных коек. Свободны 2573 койки - 32,2% от их общего количества, - приводит слова губернатора пресс-служба Смольного.
В резерве у города есть еще около трех тысяч коек.
Юных пациентов с коронавирусом принимают Детская городская больница №5 имени Филатова, а также Педиатрический медуниверситет. Здесь имеется 362 и 15 коек.
Что касается вакцинации, то, по данным Смольного, на данным момент привито 2,97 млн человек. Из них 2,78 - закончили цикл вакцинации.
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