30% свободных коек осталось в стационарах Петербурга

В стационарах свободна треть коек. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Около трети инфекционных коек свободны в Петербурге. Об этом на совещании с участием вице-премьера правительства России Татьяны Голиковой рассказал губернатор Александр Беглов. При этом неделю назад, показатель превышал 50%.

- В настоящий момент помощь больным с COVID-19 и пневмониями оказывают 15 городских и три федеральных стационара, развернуто более 8000 инфекционных коек. Свободны 2573 койки - 32,2% от их общего количества, - приводит слова губернатора пресс-служба Смольного.

В резерве у города есть еще около трех тысяч коек.

Юных пациентов с коронавирусом принимают Детская городская больница №5 имени Филатова, а также Педиатрический медуниверситет. Здесь имеется 362 и 15 коек.

Что касается вакцинации, то, по данным Смольного, на данным момент привито 2,97 млн человек. Из них 2,78 - закончили цикл вакцинации.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: