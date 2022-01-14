Новая партия вакцины «КовиВак» поступила в Петербург

Почти пять тысяч доз "КовиВака" пришли в Петербург. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Новая партия редкого препарата против коронавируса «КовиВак» поступила в Петербург. Около пяти тысяч комплектов доз привезли на склад главной фармацевтической базы города 14 января.

- Сегодня на склад ОАО «Фармбаза» поступило 4950 комплектов доз вакцины КовиВак производства Центра им М.П. Чумакова, - сообщает пресс-служба Смольного.

Кроме того, на складе имеется запас в 870 тысяч комплектов доз препаратов «ЭпиВакКорона», «Спутник V» и «Спутник Лайт». Последний используется только для ревакцинации или вакцинации тех, кто ранее болел коронавирусом.

Всего с начала прививочной кампании в город поступило более четырех миллионов доз вакцины. При этом прививки сделали лишь 2 млн 969 тысяч 789 человек, из них 2 млн 775 тысяч 811 - закончили цикл вакцинации.

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