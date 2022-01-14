Вице-губернатор Пиотровский рассказал про парк «Тучков Буян»

"Тучков Буян" останется парком лишь частично. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский пролил немного света на вопрос, каким же будет, (или не будет) парк «Тучков Буян». Судя по всему, первоначальные планы меняются, но Дворец танцев Бориса Эйфмана все же сохранится.

- Дворец танцев Бориса Эйфмана будет построен до 2024 года и станет органичной частью парка «Тучков Буян». В настоящее время продолжаются работы по сооружению инженерно-технического блока и подземного паркинга под Дворцом, - написал Пиотровский в своем телеграм-канале.

Кроме этого, вдоль Невы реконструируют набережную от Биржевого до Тучкова моста и сделают подземный переход у площади Академика Лихачева.

А вот что будет с изначальным проектом общественной зеленой зоны, до сих пор непонятно. В Смольном не отрицают, что часть территории все же займет судебный квартал, который хотели перенести на Охту. Но там он весь не поместился.

Сроки полной реализации проекта на данный момент не озвучены.